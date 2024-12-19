В Госдуме пообещали дать военным в Курской области статус участников СВО

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские военные на передовой в Курской области получат статус участников специальной военной операции (СВО) по поручению президента РФ Владимира Путина. Его слова на встрече с главой государства передает РИА Новости.

Володин отметил, что в ходе прямой линии Путин обратил внимание на проблему статуса солдат и офицеров, воюющих в Курской области. По его словам, в Госдуме уже инициировали необходимый запрос в правительство, и депутаты постараются сделать все, чтобы реализовать решение главы государства в начале января.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал это упущением и указал на необходимость исправления ситуации. Он подчеркнул, что переведенные в Курскую область бойцы должны получать все положенные выплаты.

Позднее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявлял, что вопрос выплат участникам контртеррористической операции в Курской области наравне с участниками СВО будет решен в ближайшее время.

Ранее Путин заявил, что он уберег Россию.