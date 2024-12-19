Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме пообещали дать военным в Курской области статус участников СВО

Володин: бойцы на передовой в Курской области получат статус участников СВО
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские военные на передовой в Курской области получат статус участников специальной военной операции (СВО) по поручению президента РФ Владимира Путина. Его слова на встрече с главой государства передает РИА Новости.

Володин отметил, что в ходе прямой линии Путин обратил внимание на проблему статуса солдат и офицеров, воюющих в Курской области. По его словам, в Госдуме уже инициировали необходимый запрос в правительство, и депутаты постараются сделать все, чтобы реализовать решение главы государства в начале января.

В ходе прямой линии 19 декабря Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал это упущением и указал на необходимость исправления ситуации. Он подчеркнул, что переведенные в Курскую область бойцы должны получать все положенные выплаты.

Позднее первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин заявлял, что вопрос выплат участникам контртеррористической операции в Курской области наравне с участниками СВО будет решен в ближайшее время.

Ранее Путин заявил, что он уберег Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами