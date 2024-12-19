Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО

Президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

Президент назвал это упущением и заявил о необходимости исправления ситуации. Он подчеркнул, что бойцы, переведенные в Курскую область с других участков боевых действий, должны получать все положенные выплаты. Путин также отметил, что будут приняты меры для решения проблем с теми, кто попал в Курскую область, не участвуя ранее в боевых действиях на линии соприкосновения, и не получил статус участника СВО.

Он заверил, что все необходимые перерасчеты будут произведены, и все бойцы получат положенные им выплаты.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом.