Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал упущением, что бойцы в Курской области не получают выплаты СВО

Путин назвал упущением отсутствие выплат СВО для бойцов КТО и обещал разобраться

Президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, участвующим в контртеррористической операции в Курской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

Президент назвал это упущением и заявил о необходимости исправления ситуации. Он подчеркнул, что бойцы, переведенные в Курскую область с других участков боевых действий, должны получать все положенные выплаты. Путин также отметил, что будут приняты меры для решения проблем с теми, кто попал в Курскую область, не участвуя ранее в боевых действиях на линии соприкосновения, и не получил статус участника СВО.

Он заверил, что все необходимые перерасчеты будут произведены, и все бойцы получат положенные им выплаты.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил, что ему будет о чем поговорить с Трампом.

Все новости на тему:
Прямая линия Путина — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами