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В Общественной палате РФ заявили об атаке ВСУ на Энергодар

Рогов: украинские войска обстреливают Энергодар из ствольной артиллерии
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Alexander Ermochenko/Reuters

Город Энергодар, где находится Запорожская атомная электростанция (АЭС), подвергся атаке со стороны украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливают населенный пункт из ствольной артиллерии.

«На данный момент прозвучало не менее пяти прилетов. Подробности позже», — говорится в заявлении.

10 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по дороге к Запорожской АЭС. Инцидент произошел на территории, которая сейчас контролируется украинскими войсками. При этом никто из специалистов не пострадал.

В министерстве иностранных дел РФ ответственность за произошедшее возложили на ВСУ.

12 декабря Гросси заявил, что во время удара дрон детонировал. В результате не осталось никаких фрагментов беспилотника, которые помогли бы его идентифицировать.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ изъявил желание провести встречи с представителями РФ и Украины.

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