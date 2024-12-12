Гросси рассказал о беспилотнике, атаковавшем автомобиль МАГАТЭ около ЗАЭС

Беспилотник, атаковавший автомобиль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), после взрыва не оставил фрагментов, которые помогли бы идентифицировать его. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в соцсети X.

«Не осталось никаких отличительных фрагментов, которые могли бы помочь нам в расследовании инцидента... Это была целенаправленная атака, я не буду показывать пальцем (на ее организаторов — прим. ред.)», — сказал он.

Гросси отметил, что агентство не может обвинять ту или иную сторону конфликта в случившемся, пока не получит «неопровержимые доказательства».

По его словам, никто из сотрудников агентства не пострадал, однако инцидент вызвал «особое беспокойство» в МАГАТЭ. Тем не менее, агентство не намерено отзывать своих наблюдателей с ЗАЭС, добавил он.

10 декабря Гросси сообщил, что автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован беспилотником. Удар по транспортному средству произошел на территории Украины. Он подчеркнул, что «решительным образом» осуждает произошедшее.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на экспертов МАГАТЭ. По ее словам, инцидент свидетельствует о полном пренебрежении властями Украины общепринятыми нормами гуманитарного права и достигнутыми договоренностями, а также о неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций.

Ранее Бразилия осудила атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС.