МИД России осудил атаку ВСУ на экспертов МАГАТЭ в Запорожской области

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) при посещении Запорожской атомной электростанции. Заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

10 декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что автомобиль экспертов был атакован беспилотником на дороге к станции.

По словам Захаровой, это произошло около 15:00 на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Спустя полтора часа ВСУ нанесли удар по российской автомобильной колонне, возвращавшейся из Каменского после доставки экспертов секретариата МАГАТЭ к линии боевого соприкосновения, рассказала дипломат.

Представитель МИД РФ отметила, что Москва решительно осуждает и разделяет возмущение руководства МАГАТЭ в связи с этими действиями Украины, считает их провокационными и безрассудными.

Захарова подчеркнула, что произошедшая атака свидетельствует о полном пренебрежении властями Украины общепринятыми нормами гуманитарного права и достигнутыми договоренностями, а также о неуважении к иммунитету сотрудников международных организаций.

Ранее Бразилия осудила атаку беспилотника на автомобиль экспертов МАГАТЭ на дороге к ЗАЭС.