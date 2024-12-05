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Стало известно, когда глава МАГАТЭ встретится с представителями РФ и Украины

Гросси: встречи с представителями РФ и Украины по ЗАЭС пройдут в начале года

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Переговоры генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями РФ и Украины, касающиеся ситуации в районе Запорожской атомной электростанции (АЭС), состоятся через несколько недель. Об этом журналистам сообщил сам руководитель международного агентства, пишет РИА Новости.

Специалист рассказал, что планирует провести ряд встреч с сотрудниками российского министерства обороны и Ростехнадзора. Кроме того, Гросси намерен побеседовать с членами правительства РФ.

«Как вы знаете, я встречаюсь и разговариваю со всеми, с Украиной и с РФ параллельно. Следующие [переговоры], как мы планируем, будут проходить в начале следующего года, через несколько недель», — уточнил генеральный директор МАГАТЭ.

30 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил об обстреле города Энергодар, где находится Запорожская АЭС, со стороны украинских войск. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали населенный пункт при помощи ствольной артиллерии. Всего здесь зафиксировали не менее пяти прилетов.

Ранее на Запорожской АЭС пожаловались на ухудшение ситуации с обстрелами со стороны ВСУ.

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