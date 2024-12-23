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Российская армия проводит зачистку села Сторожевого в ДНР

Рогов: российские военные зачищают село Сторожевое в районе Великой Новоселки
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские военные проводят зачистку села Сторожевого, расположенного в районе Великой Новоселки в западной части Донецкой народной республики. Об этом глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил ТАСС.

По имеющимся у него сведениям, российская армия заняла село Сторожевое. Населенный пункт перешел под контроль военных, сейчас там проводится зачистка. Бойцы продвинулись севернее села по направлению к Нескучному.

23 декабря сообщалось, что штурмовики группировки российских войск «Восток» подходят к селу Константинополь, расположенному в районе города Курахово в Донецкой народной республике.

22 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Курахово.

Ранее в МО РФ назвали потери ВСУ в ДНР и Запорожской области.

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