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Российский военный заявил о приближении ВС РФ ко второй линии обороны ВСУ

ТАСС: войска РФ приближаются ко второй линии обороны ВСУ в районе Курахово
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Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовики группировки войск «Восток» подходят к селу Константинополь, расположенному в районе города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в беседе с ТАСС заявил командир штурмового взвода группировки войск «Восток» с позывным «Баяра».

Он обратил внимание, что линия боевого соприкосновения уже перешла намного дальше от города Угледар. По его словам, у ВСУ есть несколько линий обороны.

«Первую мы уже взяли под свой контроль. Вторая линия, которая ближе к Константинополю, уже тоже подходим», — сказал военный.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успевают окапываться на этом участке фронта и несут большие потери, поскольку линия боевого соприкосновения движется быстро.

22 декабря глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из Курахово.

Город Курахово расположен на западе ДНР в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса. Взятие города под контроль позволит выйти российским войскам к западным границам республики.

Ранее боец ВСУ описал ситуацию под Курахово фразой «из одного котла в другой».

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