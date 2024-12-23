В Донецкой народной республике сахалинские военнослужащие 39-й гвардейской мотострелковой бригады эвакуировали жителей села Островского (украинское название — Константинопольское) из-под обстрелов украинской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Эвакуировали людей, среди которых были и дети, мелкими группами через лесополосы под минометным обстрелом и атакой FPV-дронами», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, бойцы украинских подразделений стреляли в мирных граждан и уничтожали жилые дома.

21 декабря Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль село Островского.

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отмечал, что российские военнослужащие практически выбили подразделения Вооруженных сил Украины из города Курахово. По его словам, остались участки на северо-западе города, где противник еще может находиться. Он добавил, что украинские военные не смогут достать из артиллерии до Петровского района Донецка, если российская сторона займет Курахово.

Ранее бойцы ВС России эвакуировали на мотоцикле раненого из Курахово.