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Российские военные взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские военные взяли под контроль Островский в ДНР
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Российские подразделения «Южной» группировки войск взяли под контроль населенный пункт Островский в Донецкой народной республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли поражение бригадам ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курахово, Северск в ДНР и под Белогоровкой в ЛНР.

В итоге противник потерял до 285 военнослужащих, по две боевые бронированные машины и автомобиля, гаубицы Д-30, М119 и пять полевых складов с боеприпасами.

До этого российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), пытавшуюся высадиться на левый берег реки Днепр.

20 декабря военный эксперт Андрей Марочко заявил об активизации украинских ДРГ в Кременских лесах, расположенных на территории Луганской народной республики (ЛНР). По его словам, в последнее время диверсантов начали замечать в лесном массиве юго-западнее города Кременная. Обычно в эти формирования входят от семи до 15 военных ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации украинских диверсантов в Донецкой народной республике.

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