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Сакс назвал США и Израиль главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке

Сакс: главным провокаторами ситуации на Ближнем Востоке являются Израиль и США
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Oded Balilty/AP

Израиль и США являются главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил американский профессор Джеффри Сакс в разговоре с телеканалом Dialogue Works.

«Провал дипломатии по установлению мира путем создания государства Палестина наряду с государством Израиль, как ни странно, остается доминирующим фактором для продолжения войны», — заявил эксперт.

Сакс добавил, что Израиль продолжает проводить атаки на Сирию, Ливан и сектор Газа. Кроме того, по словам эксперта государство среди прочих действий провоцирует Иран на противостояние, в то время как Вашингтон поддерживает действия Тель-Авива. Профессор подчеркнул, что мир в ближневосточном регионе невозможен, пока ситуация не изменится.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения. Российский лидер подчеркнул, что решить палестинскую проблему можно только убрав причину ее возникновения — создать государство Палестина.

До этого сообщалось, что глава Общей службы безопасности Израиля Ронен Бар и руководитель Службы общей разведки Иордании Ахмад Хусни провели секретные переговоры по ситуации в Сирии. Сообщалось, что стороны в ходе беседы обсудили якобы поставки оружия из Ирана через Иорданию вооруженным группировкам на Западном берегу реки Иордан.

Ранее Путин призвал решать курдскую проблему.

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