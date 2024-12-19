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Путин призвал решать курдскую проблему

Путин призвал решать курдскую проблему с властями, контролирующими Сирию

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время прямой линии выразил мнение, что курдскую проблему надо решать с теми властями, которые контролируют Сирию.

Он уточнил, что решение этого вопроса должно было подойти к логическому концу еще при экс-президенте страны Башаре Асаде. Теперь его необходимо решать с теми властями, которые контролируют территорию страны.

«Нужно решать курдскую проблему. <…> нужно и Турции как-то обеспечить свою безопасность, мы это все понимаем», — сказал российский лидер.

Глава государства не исключил операцию Турции, чтобы отодвинуть курдские формирования от границы на фоне обострения в Сирии. Он назвал главным бенефициаром событий в Сирии Израиль.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос о том, что «мир сошел с ума».

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