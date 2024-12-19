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Путин осудил действия Израиля в секторе Газа

Путин: действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения

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Amir Cohen/Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что военные действия Израиля в секторе Газа достойны только осуждения.

«Решить палестинскую проблему можно только убрав причину ее возникновения. Израиль создан, а Палестина фактически не создана. Я не знаю, какие цели Израиль преследует в секторе Газа, но это достойно только осуждения», — сказал президент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

27 октября прошлого года Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Позднее в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город и отрезали его от снабжения.

Ранее президент Израиля заявил о необходимости сосредоточиться на действиях в Газе.

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