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Российские войска поразили 14 бригад ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России поразили формирования 14 бригад ВСУ в Курской области
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что российские военные из группировки войск «Север» поразили 14 бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Отмечается, что речь идет о тяжелой механизированной, пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригадах, бригаде морской пехоты и четырех бригадах территориальной обороны.

Также в российском оборонном ведомстве сообщили, что за сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 300 военнослужащих. Помимо живой силы, украинская армия потеряла танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции не исключил, что в Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище техники НАТО. Также он заявил, что российские военные совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за сутки перехватили почти 90 украинских дронов.

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