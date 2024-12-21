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В Минобороны сообщили о суточных потерях ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за сутки ВСУ потеряли более 300 военных в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

За сутки потери ВСУ в Курской области составили более 300 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Помимо живой силы, украинская армия потеряла танк, две американские боевые машины пехоты Bradley, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

Накануне экипажи авиации российской армии на вертолетах Ка-52М сорвали попытку подразделений Вооруженных сил Украины провести ротацию в приграничном районе Курской области. По данным ведомства, летчики должны были поддерживать с воздуха сухопутные войска. Пилоты выпустили ракеты по координатам авиационного наводчика, поразив бронетехнику и личный состав ВСУ.

Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции не исключил, что в Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище техники НАТО. Также он заявил, что российские военные совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области.

Ранее военнопленный рассказал, что взвод пулеметчиков ВСУ расстреливал мирных жителей.

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