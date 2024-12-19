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Путин не исключил, что в Курской области появилось «самое большое кладбище техники НАТО»

Путин допустил, что в Курской области находится крупнейшее кладбище техники НАТО

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Владимир Путин не исключил, что в Курской области может находиться крупнейшее в мире кладбище техники НАТО. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам 2024 года.

«Может быть», — ответил Путин на соответствующий вопрос.

Также президент заявил, что российские военные совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области. После этого власти оценят ущерб, нанесенный региону, и все будет восстановлено — инфраструктура, социальные объекты, школы. Он также отметил, что военной необходимости для ВСУ заходить в Курскую область не было.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области.

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Прямая линия Путина — 2024
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