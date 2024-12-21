Российские системы ПВО за сутки перехватили почти 90 украинских дронов

Российские военнослужащие в течение суток сбили 89 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Также в ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили восемь боеприпасов. Речь идет о снарядах от реактивных систем залпового огня HIMARS, произведенных в США.

Утром 21 декабря пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что за ночь в регионах страны были уничтожены 19 украинских беспилотников. Девять из них сбили в Белгородской области, пять — в Воронежской области, три — над акваторией Черного моря. Кроме того, в небе над Курской областью и Краснодарским краем ликвидировали по одному дрону.

19 декабря заместитель главы военного ведомства Великобритании Люк Поллард анонсировал поставки десятков тысяч беспилотников на Украину. По его словам, летательными аппаратами Киев будет снабжать коалиция западных стран, возглавляемая Лондоном и Ригой. Ожидается, что первая партия дронов прибудет на Украину уже в январе 2025 года.

Ранее в РФ заявили о важности создания войск беспилотных систем.