В Ирландии заявили, что у НАТО нет оружия против «Орешника»

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение в соцсети Х, что Североатлантический альянс не способен противостоять России и «Орешнику».
По его словам, надежды западных стран на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.
Во время прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам Украины определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.
Путин отметил, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием, новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также президент признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве «Орешника».
Как отметил глава государства, если Соединенные Штаты решат поставить Киеву систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят на Украине сообщить, что в ней нового».
Ранее основатель Pink Floyd объяснил название ракеты «Орешник».