В Ирландии заявили, что у НАТО нет оружия против «Орешника»

Журналист Боуз: у стран НАТО нет «противоядия» против «Орешника»

Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение в соцсети Х, что Североатлантический альянс не способен противостоять России и «Орешнику».

По его словам, надежды западных стран на технологическую отсталость России совершенно не оправдались.

Во время прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин предложил зарубежным партнерам Украины определить объект для поражения и сосредоточить там все свои системы ПВО. Российские войска, в свою очередь, нанесут по цели удар с помощью «Орешника». Тогда, по его словам, и можно будет узнать, способна ли западная техника противостоять новейшему ракетному комплексу РФ.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Путин отметил, что ракетный комплекс «Орешник» является новым оружием, новая ракета основана на разработках «уже российского периода времени». Также президент признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве «Орешника».

Как отметил глава государства, если Соединенные Штаты решат поставить Киеву систему ПВО THAAD, то Россия попросит «наших ребят на Украине сообщить, что в ней нового».

Ранее основатель Pink Floyd объяснил название ракеты «Орешник».