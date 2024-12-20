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ВСУ потеряли танк Т-72 в Харьковской области

МО РФ: российские дроны уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области
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РИА Новости

Российские военные группировки «Запад» уничтожили украинский танк Т-72 в Харьковской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Разведывательные дроны выявили движение танка вдоль лесополосы. Боевая машина двигалась в район перезарядки. Военные приняли решение атаковать танк с помощью ударных беспилотных летательных аппаратов. После первого удара Т-72 остановился.

«Серией прямых дополнительных ударов боевыми дронами танк боевиков ВСУ был уничтожен», — отметили в оборонном ведомстве.

9 декабря морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Иван Жарский сообщил, что в зоне спецоперации российские военные в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. По словам героя России, при уничтожении танков его подразделение не потеряло ни одного человека. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в свою очередь лишились 13 единиц техники и 50 человек личного состава.

7 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 ВСУ в Курской области. Ведомство опубликовало кадры уничтожения вражеской техники.

По данным оборонного ведомства, с начала специальной военной операции ВСУ потеряли 19,6 тыс. танков.

Ранее российские войска уничтожили два британских танка Challenger в Курской области.

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