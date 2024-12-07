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Российские военные уничтожили украинский танк в Курской области

Минобороны России: ВС РФ «Ланцетом» уничтожили танк Т-64 ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщило министерство обороны России в Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.

«Очередной танк ВСУ не пережил встречу с «Ланцетом» в приграничном районе Курской области», — говорится в публикации к видео.

На кадрах объективного контроля можно увидеть взрыв, детонацию боекомплекта танка ВСУ и пожар.

4 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли 19,6 тыс. танков.

В конце ноября заместитель начальника штаба по разведке приморского добровольческого отряда «Тигр» с позывным «Орел» сообщил, что ВСУ используют в Курской области немецкие и американские танки Leopard и Abrams. Он добавил, что в последний раз иностранные танки и другая бронетехника ВСУ была обнаружена в Новоивановке Курской области.

Ранее попавший в плен британский наемник заявил, что жалеет о поездке на Украину.

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