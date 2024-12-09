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Российские военные уничтожили семь танков Leopard в одном бою в зоне СВО

Военный Жарский: в зоне СВО уничтожили семь немецких танков Leopard в одном бою

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Rheinmetall

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы России в одном бою уничтожили семь немецких танков Leopard. Об этом рассказал морпех из 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, герой России Иван Жарский, передает ТАСС.

По его словам, при уничтожении танков его подразделение не потеряло ни одного человека. Вооруженные силы Украины в свою очередь лишились 13 единиц техники и 50 человек личного состава. Жарский рассказал, что этого удалось добиться благодаря спланированной операции.

Помимо танков, российские военные уничтожили танки Bradley и боевые машины пехоты. Бойцы ВС РФ правильно расставили расчеты, благодаря чему смогли достичь значимых результатов, подчеркнул Жарский.

7 декабря Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки «Север» уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк Т-64 ВСУ в Курской области.

4 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ с начала конфликта на Украине потеряли 19,6 тыс. танков.

Ранее сообщалось, что ВСУ используют в Курской области немецкие и американские танки Leopard и Abrams.

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