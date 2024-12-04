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Минобороны раскрыло потери техники ВСУ с начала конфликта

Минобороны: с начала конфликта ВСУ потеряли 19,6 тысячи танков и 649 самолетов

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РИА Новости

Потери техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта составили 19,6 тысячи танков и 649 самолетов. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным оборонного ведомства, российские войска также уничтожили 37,1 тысячи украинских беспилотников, 283 вертолета, 586 зенитных ракетных комплексов, 18,9 тысячи орудий полевой артиллерии и минометов. Кроме того, ВСУ потеряли 28,9 тысячи единиц специальной автомобильной техники и 1,4 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня.

Из этой же сводки следует, что российские войска в течение суток поразили инфраструктуру военных аэродромов и склады боеприпасов украинской армии. По данным министерства, также было нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 133-х районах.

Помимо этого, Минобороны сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 61 беспилотник Вооруженных сил Украины.

Ранее российский боец рассказал о предновогодних боях в зоне СВО.

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