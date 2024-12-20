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На Украине заявили, что Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия

Дубинский: Зеленский торгуется по мобилизации и поставкам оружия
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Johanna Geron/Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского, который в ответ на «предложения» союзников снизить возраст мобилизации до 18 лет попросил выделить Киеву больше оружия, являются обычным торгом. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене украинский депутат Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Снижение мобилизационного возраста без надлежащего обеспечения оружием — это «нечестная» игра, сообщает Владимир Александрович [Зеленский]. То есть нет уже никакого «генофонда», который надо «сберечь», а есть сделка — дайте больше денег (под видом оружия) и мы призовем 18-летних. <...> Торгуются», — написал он.

Зеленский заявил, что власти Украины не видят смысла снижать мобилизационный возраст в стране, поскольку уже призванным бойцам не хватает вооружений.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Киев инициативу о снижении призывного возраста отверг.

Ранее на Украине заявили, что женщины не простят Зеленскому мобилизацию.

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