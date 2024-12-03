Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США растет разочарование руководством Украины

WP: США разочарованы Зеленским, не желающим снизить возраст призыва в ВСУ

close
Kevin Lamarque/Reuters

В США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Растет разочарование в отношении лидеров Украины, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, намерение президента США Джо Байдена ускорить передачу оружия Украины до своего ухода из Белого дома, пишет WP, вызывает опасения внутри страны относительно потенциального воздействия такого решения на американские арсеналы. Отмечается, что этом может вызвать «истощение ресурсов» США в других «горячих точках».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты намерены до середины января поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие важные виды оружия.

Салливан также подчеркнул, что помимо военной помощи, президент США Джо Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки Украины, включая новую серию антироссийских санкций и предоставление разрешений на использование дальнобойных американских ракет для ударов по целям в глубине России.

Ранее французский политик предупредил об усилении эскалации на Украине до инаугурации Трампа.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами