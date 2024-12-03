В США растет разочарование руководством Украины

В США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Растет разочарование в отношении лидеров Украины, которые сопротивляются призывам США снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет», - говорится в сообщении издания.

Кроме того, намерение президента США Джо Байдена ускорить передачу оружия Украины до своего ухода из Белого дома, пишет WP, вызывает опасения внутри страны относительно потенциального воздействия такого решения на американские арсеналы. Отмечается, что этом может вызвать «истощение ресурсов» США в других «горячих точках».

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Соединенные Штаты намерены до середины января поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие важные виды оружия.

Салливан также подчеркнул, что помимо военной помощи, президент США Джо Байден распорядился о дополнительных мерах поддержки Украины, включая новую серию антироссийских санкций и предоставление разрешений на использование дальнобойных американских ракет для ударов по целям в глубине России.

Ранее французский политик предупредил об усилении эскалации на Украине до инаугурации Трампа.