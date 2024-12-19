Украинские власти не видят смысла снижать мобилизационный возраст в стране, поскольку уже призванным бойцам не хватает вооружений, заявил на пресс-конференции в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Касаемо снижения возраста мобилизации. Если человек стоит перед вами без оружия, то какая разница ему 20 лет или 30? Партнеры обращают внимание на физические возможности военных, а у нас бригады «голые», — высказался Зеленский.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Киев инициативу о снижении призывного возраста отверг.

Ранее на Украине заявили, что женщины не простят Зеленскому мобилизацию.