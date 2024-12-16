Украинские женщины не простят президента Владимира Зеленского за то, что он насильно мобилизует мужчин на фронт. Об этом заявила журналистка Диана Панченко на своей странице в соцсети X.

По ее словам, женщины на Украине каждый день сражаются с комиссарами за свободу своих мужей и они никогда не простят этого президенту страны.

До этого украинское издание «Телеграф» писало, что Генштаб ВСУ выражает недовольство темпами мобилизации, а также количеством добровольцев, которое не закрывает потребности армии в личном составе. По данным журналистов, каждый месяц на Украине добровольно заключают контракты на службу в ВСУ более четырех тысяч человек. Как отмечает «Телеграф», возможностью рекрутинга за октябрь и ноябрь воспользовались более двух тысяч человек.

Помимо этого, на Западе все чаще звучат призывы к снижению возраста мобилизации. Так, газета Washington Post писала, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.