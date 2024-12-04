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В госдепе США высказались о необходимости мобилизации 18-летних на Украине

Блинкен: многие считают необходимой мобилизацию 18-летних на Украине

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Luis Barron/Global Look Press

Существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине, и многие это поддерживают, заявил глава госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Его цитирует агентство Reuters.

«Эти решения очень сложные. Но, к примеру, обеспечить участие в боях молодых людей, мы думаем, многие из нас думают, это необходимо. Сейчас 18-25-летние не участвуют в боях», — высказался Блинкен.

3 декабря газета Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Кроме того, намерение президента США Джо Байдена ускорить передачу оружия Украине до своего ухода из Белого дома, пишет WP, вызывает опасения внутри страны относительно потенциального воздействия такого решения на американские арсеналы. Отмечается, что это может вызвать «истощение ресурсов» США в других «горячих точках».

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее минобороны Украины решило не снимать с воинского учета непригодных к службе.

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