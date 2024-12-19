Путин оценил систему ПВО в Киеве

Президент России Владимир Путин назвал серьезной западную систему противовоздушной обороны (ПВО), которая находится в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

«В Киеве стоит достаточно серьезная система ПВО, организованная западными странами», — сказал он.

Также Путин заявил, что Россия прямо сейчас готова к дуэли западных средств ПВО с российской баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Путин в ходе пресс-конференции по итогам года предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед ПВО. В частности, он предложил расположить в Киеве объект для поражения и сосредоточить там все доступные системы противовоздушной обороны. Россия же нанесет удар, чтобы проверить, смогут ли они перехватить «Орешник». Он подчеркивал, что шансов легко сбить новейшую российскую ракетную систему нет.

Ранее Путин ответил на вопрос, сколько продлится СВО.