Путин заявил, что РФ готова хоть сейчас провести дуэль с использованием «Орешника»

Россия прямо сейчас готова к проведению «технологической дуэли» «Орешника» с западными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Мы готовы прямо сейчас, прямо сегодня», — сказал лидер страны.

По его словам, «дуэль» не обязательно устраивать в Киеве, можно и в другом месте. Просто именно в Киеве страны Запада сосредоточили серьезную группировку систем ПВО, объяснил Путин.

19 декабря на прямой линии Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам президента, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои ПВО, а «мы нанесет удар и посмотрим, перехватят они или нет». Он подчеркнул, что шансов легко сбить новейшую российскую ракетную систему нет, и ПВО, размещенные на территории Польши и Румынии, до «Орешника» «не достанут».

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров попросил Путина лично выбрать цель в Киеве для демонстрации возможностей российского баллистического комплекса средней дальности.

Ранее военный эксперт усомнился, что Запад согласится на предложенную Путиным дуэль.