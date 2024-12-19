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Ирландский журналист отреагировал на слова Путина об «Орешнике» на прямой линии

Боуз: Путин не выглядел обеспокоенным, говоря о неуязвимости «Орешника»

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X прокомментировал то, как президент России Владимир Путин отвечал на вопрос о новейшей ракетной системе «Орешник».

«Он не выглядит обеспокоенным, не так ли?» — написал корреспондент.

19 декабря на прямой линии Путин предложил Западу провести «технологическую дуэль», чтобы проверить уязвимость «Орешника» перед средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам президента, пусть западные специалисты определят объект для поражения, например в Киеве, и сосредоточат там все свои ПВО, а мы нанесем удар и посмотрим, перехватят они или нет.

Глава государства подчеркнул, что у ПВО нет шансов сбить «Орешник», создание которого базируется на разработках «уже российского периода времени». Также Путин признался, что принимал личное участие в принятии решения о производстве ракетной системы.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию. Мероприятие проводится в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии в третий раз.

Ранее Путин заявил о неэффективности американской системы ПРО.

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