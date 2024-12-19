Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал упущением, что военнослужащие, задействованные в спецоперации в Курской области, не получают выплаты как участники специальной военной операции.

Глава государства призвал исправить ситуацию с выплатами солдатам в регионе.

«Наше упущение – неожиданная информация. Мне это в голову не приходило. Это все будет исправлено. Жалко, что Минобороны не обратило внимание на ситуацию с выплатами бойцам», — сказал он.

Также Путин пообещал жительнице Курской области, что вся инфраструктура региона после того, как оттуда будут выбиты Вооруженные силы Украины, будет восстановлена. По словам главы государства, будет восстановлена и дорожная сеть, и коммуникационная инфраструктура, школы, детские сады, жилые дома.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. Модераторами мероприятия выступают военкор Первого канала Дмитрий Кулько и ведущая телеканала «Россия 24» Александра Суворова. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.