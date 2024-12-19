Путин не сомневается в освобождении Курской области

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что российские военные выбивают Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области.

«Сомнений нет. Я не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют, вот прямо сейчас идет бой», — сказал он.

По его словам, российские военные совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области. После этого власти оценят ущерб, нанесенный региону, и все будет восстановлено — инфраструктура, социальные объекты, школы.

Путин также заявил, что военной необходимости для ВСУ заходить в Курскую область не было.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Он пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее Путин объяснил назначение Хинштейна в Курскую область.