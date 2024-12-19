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Путин заявил о росте возможностей Вооруженных сил РФ

Путин: российские войска возвращают территорию квадратными километрами

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Михаил Терещенко/ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России в ходе специальной военной операции возвращают территории квадратными километрами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Ситуация меняется кардинально, вы это хорошо знаете. Я это хочу подтвердить. Движение идет по всей линии фронта каждый день. Как я уже говорил, речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территории квадратными километрами», — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что российские бойцы сражаются за Россию на всей линии боевого соприкосновения. Путин обратил внимание, что армия России движется к решению первостепенных задач, которые были обозначены в начале специальной военной операции.

Среди прочего российский лидер рассказал, что бойцы ВС РФ действуют на фронте героически, возможности армии России возрастают.

Также Путин сообщил, что регулярно общается с российскими военнослужащими, которые участвуют в спецоперации. Глава государства показал знамя 155-й бригады морской пехоты, которое ему подарили.

19 декабря Путин подводит итоги года в совмещенном формате пресс-конференции и прямой линии. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин рассказал, на что способен русский человек с дрожащими руками.

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Прямая линия Путина — 2024
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