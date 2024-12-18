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СМИ сообщили об атаке ракет ATACMS на Ростовскую область

SHOT: украинские войска атаковали Ростовскую область ракетами ATACMS

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AP

Украинские войска атаковали Ростовскую область ракетами, в числе которых также были ATACMS производства США. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, целью удара был город Каменск-Шахтинский. Все ракеты были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО), о чем ранее также сообщал временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в Каменском районе в результате падения обломков сбитой ракеты загорелся жилой дом.

18 декабря министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль. Всего регион атаковали 18 украинских беспилотников.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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