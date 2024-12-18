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Белгородскую область атаковали 18 беспилотников ВСУ

Гладков: семь районов Белгородской области были атакованы 18 беспилотниками ВСУ

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Inna Varenytsia/REUTERS

Вооруженные силы Украины атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Всего российский регион атаковали 18 беспилотников. Так, над Валуйским муниципальным округом сбили шесть беспилотников, еще один над Новооскольским муниципальным округом.

Кроме того, хутора Плотвянка и Старый подверглись шести обстрелам с применением 26 боеприпасов. Обошлось без пострадавших.

14 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по территории Белгородской области, в том числе по Шебекино. Был поврежден жилой дом.

До этого в Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке украинской армии. Так, в Валуйском округе в районе поселка Уразово беспилотник атаковал легковой автомобиль. Информации о пострадавших не было.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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