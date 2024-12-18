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Средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника за сутки

Минобороны: средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника и снаряд HIMARS

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Olga Sokolova/Global Look Press

Российские средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.

Информации о повреждениях в результате атаки ВСУ не сообщается.

18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль.

14 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по территории Белгородской области, в том числе по Шебекино. Был поврежден жилой дом.

До этого в Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке украинской армии. Так, в Валуйском округе в районе поселка Уразово беспилотник атаковал легковой автомобиль. Информации о пострадавших не было.

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинских БПЛА в трех регионах РФ.

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