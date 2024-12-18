Средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника за сутки

Российские средства ПВО уничтожили 43 украинских беспилотника за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сообщили в ведомстве.
Информации о повреждениях в результате атаки ВСУ не сообщается.
18 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль.
14 декабря ВСУ нанесли несколько ударов по территории Белгородской области, в том числе по Шебекино. Был поврежден жилой дом.
До этого в Белгородской области три населенных пункта подверглись атаке украинской армии. Так, в Валуйском округе в районе поселка Уразово беспилотник атаковал легковой автомобиль. Информации о пострадавших не было.
Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении украинских БПЛА в трех регионах РФ.