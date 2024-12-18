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В Ростовской области жилой дом загорелся из-за падения обломка сбитой ракеты

Губернатор Слюсарь: в Малой Каменке загорелся дом из-за падения обломков ракеты

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Министерство обороны РФ/РИА Новости

В Каменском районе Ростовской области в результате падения обломков сбитой ракеты загорелся жилой дом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел на улице Первомайской. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб города.

«По уточненным данным, силы и средства ПВО отразили атаку 10 ракет», — заявил Слюсарь.

Губернатор добавил, что осколками были повреждены окна в доме по улице Речная, также был обнаружен фрагмент ракеты на улице Карла Маркса. Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

До этого Слюсарь сообщил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают ракетную атаку на Ростовскую область. По его словам, было сбито три из четырех ракет, одна из них попала в хозпостройку. Губернатор отметил, что в результате происшествия никто не пострадал. Данные уточняются.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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