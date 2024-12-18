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Средства ПВО сбили 10 ракет над Ростовской областью

Врио главы Ростовской области Слюсарь: средства ПВО сбили 10 ракет над регионом

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Евгений Биятов/РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку 10 ракет над регионом.

Ссылаясь на информацию дежурных служб, Слюсарь уточнил, что в хуторе Малая Каменка Каменского района после падения фрагментов ракеты загорелся жилой дом по улице Первомайской. Осколками также оказались повреждены окна в доме на улице Речная. Во дворе домовладения по улице Карла Маркса обнаружен еще один фрагмент снаряда. В настоящее время место оцеплено.

Согласно сообщению Слюсаря, пострадавших в результате атаки нет.

Незадолго до этого губернатор заявлял об отражении ракетной атаки на Ростовскую область.

18 декабря министерство обороны России сообщило, что российские средства ПВО за сутки уничтожили 43 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ атаковали села Долбино, Новая Нелидовка, Устинка и Черемошное Белгородского района, повреждения получил автомобиль. Всего регион атаковали 18 украинских беспилотников.

Ранее в Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона.

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