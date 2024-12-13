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В Белгородской области мужчина получил осколочные ранения после атаки дрона

Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за атаки дрона пострадал мужчина

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

В Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Белгородский район атакован вражескими беспилотниками. Ранен один мирный житель», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:36 по московскому времени.

Пострадавшего увезли из села Красная Нива в Октябрьскую районную больницу, он находится в тяжелом состоянии, уточнил Гладков. Принято решение о транспортировке мужчины в областную больницу.

Кроме того, средства противовоздушной обороны уничтожили украинский дрон над поселком Разумное, продолжил Гладков. В районе поселка Октябрьский в результате атаки FPV-дрона получило повреждения здание коммерческого объекта, добавил губернатор.

Незадолго до этого Гладков сообщил, что FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль в поселке Октябрьский. У транспортного средства разбито лобовое стекло и повреждена левая сторона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что украинская армия получит 30 тысяч беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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