Житель города Украинска, который в конце сентября освободили Вооруженные силы РФ, рассказал РИА Новости, как в течение 10 дней, пока украинские военные контролировали населенный пункт, прятал в квартире российского штурмовика.

Мужчина по имени Виктор сообщил, что все это время приносил бойцу еду и воду. Через 10 дней ВС РФ освободили район города, где находилась квартира, в которой прятался штурмовик. Виктор пошел к российским бойцам, которые расположились в соседнем доме, и сообщил им, что у него находится их сослуживец. Они попросили его привести штурмовика, но в целях безопасности — без оружия. Солдаты тепло встретили сослуживца. Штурмовик вернулся в квартиру за оружием и амуницией, но на этот раз не сумел вернуться к своим.

«Он вышел, возле этой машины проходил, и здесь его снял украинский снайпер», — сообщил Виктор.

По данным министерства обороны России, Украинск перешел под контроль российских сил 26 сентября. Через месяц после этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил освобожденный Украинск. Местный житель ему сообщил, что электричества в городе не стало «еще при Украине, и воды тоже долго нет, с 2022 года».

В декабре жительница Новодмитровки в ДНР рассказала, как во время боев за село организовала в подвале своего дома «медпункт» для солдат российской армии. По словам женщины, за время боевых действий она оказала помощь многим бойцам. Она отметила, что к ней приходили военные с разными травмами, и она прятала их в подвале на время лечения. Всего она приняла у себя дома 13 солдат.

Ранее Путин отметил деятельную помощь членов СПЧ участникам СВО.