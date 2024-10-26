Жители Украинска рассказали об отсутствии воды и электричества с 2022 года

В Украинске, занятом российскими силами в конце сентября, электричества и воды не было с 2022 года. Видеоотчет о посещении города в своем Telegram-канале выложил глава ДНР Денис Пушилин.

При разговоре с местными жителями в одном из подвалов один из них сообщил, что электричества в городе не стало «еще при Украине, и воды тоже долго нет, с 2022 года».

Пушилин поинтересовался о текущих нуждах, пообещав доставить необходимые продукты, лекарства и бензин для генераторов.

«Эвакуация будет чуть позже», — сказал глава ДНР.

В публикации отмечается, что в городе в разной степени повреждены все жилые дома, очень много полностью выгоревших. Люди сейчас живут в подвалах. В том, где побывал Пушилин, сейчас находятся около 25 человек.

О том, что российские войска заняли Украинск, стало известно 25 сентября.

21 октября Пушилин рассказал, чем грозят для ВСУ успехи ВС РФ у Горняка и Селидова в ДНР.

Ранее стало известно число эвакуированных из Торецка жителей.