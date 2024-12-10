Путин отметил деятельную помощь членов СПЧ участникам СВО

Президент РФ Владимир Путин высоко оценил помощь Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), участникам СВО и их семьям. Об этом сообщает сайт Кремля.

«Сразу же отмечу вашу деятельную помощь участникам специальной военной операции и их семьям», — сказал российский лидер.

Он добавил, что члены совета помогают жителям территорий, которые находятся под обстрелами, а также делают многое для обеспечения солдат на передовой.

Также президент подчеркнул важность работы СПЧ по фиксации нарушений прав мирных жителей со стороны киевского режима, а также по информированию об этом мирового сообщества.

Президент России Владимир Путин 10 декабря в режиме видеосвязи проводит ежегодное заседание Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В ходе мероприятия будут подведены итоги работы СПЧ в уходящем году. В частности, речь пойдет об исполнении поручений, сформулированных на прошлых встречах. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее эксперт оценил степень влияния и авторитета Путина в мире.