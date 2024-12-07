Жительница Новодмитровки в ДНР рассказала, как во время боев за село организовала в подвале своего дома «медпункт» для солдат российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

«У него (российского военного. — прим. ред.) перебита рука была. Он без бронежилета пришел, забежал к нам в подвал, и мы его впустили. Все, что было, подручными материалами быстренько руку перевязали, чтобы кровь остановить», — заявила она.

По словам женщины, за время боевых действий она оказала помощь многим бойцам. Она добавила, что к ней приходили военные с разными травмами, и она прятала их в подвале на время лечения. Всего она приняла у себя дома 13 солдат.

До этого жительница рассказала, что украинские военные специально разрушили жилые дома в Новодмитровке. По ее словам, за два дня до того, как в населенный пункт зашла российская армия, украинские военные обстреливали из минометов жилые дома.

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