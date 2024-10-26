Глава ДНР поделился кадрами из Украинска

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин посетил Украинск, взятый под контроль Вооруженными силами (ВС) России. Свое видеообращение с кадрами города он опубликовал в Telegram-канале.

«Снова в гостях у легендарной 114-й бригады 51-й армии, бывший 1-й армейский корпус. Друзья, это действительно город Украинск», — сказал Пушилин в своем сообщении.

Он отметил, что в этом населенном пункте украинские войска имели возможность серьезно укрепляться в предыдущие годы и очень сильно «огрызались».

27 сентября Минобороны РФ сообщило о взятии Украинска под контроль ВС России. По данным ведомства, при штурме города российские военные двигались небольшими группами. На опубликованных Минобороны кадрах видно, как российская техника движется по дороге к городу, а военные осматривают его улицы и здания.

26 октября оборонное ведомство сообщало, что военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали жителей Украинска.

Ранее российские войска вышли к реке Оскол на Купянском направлении.