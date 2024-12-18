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Подполье сообщило об ударах по пригородам Киева

РИА: по расположенным в Киевской области городам Вышгород и Обухов нанесли удары

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Varit Soponpis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы России нанесли удары по городам Вышгород и Обухов, расположенным в Киевской области Украины. Об этом РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Пригороды Киева, Обухова и Вышгорода — прилетало. Пока считаем, что в Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем», — заявил Лебедев.

18 декабря Лебедев также сообщил, что ВС России ударили по месту с украинской военной техникой в пригороде Харькова.

Накануне он рассказал, что в селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российские военные нанесли удар по месту дислокации бойцов ВСУ.

16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов рассказал, что российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории Луганской народной республики и примерно 25-30% Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее на Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ.

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