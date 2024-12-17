В селе Лобковое на подконтрольной Киеву территории Запорожской области российские военные нанесли удар по месту дислокации бойцов ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«Через село проходит трасса, есть бесхозные дома и другие строения, пригодные для пунктов временной дислокации и складирования боекомплектов. По одному из таких помещений возле трассы и был нанесен удар», — заявил он.

По словам Лебедева, взрыв слышали жители соседних сел. Он добавил, что через несколько часов на место инцидента прибыли машины скорой помощи, чтобы госпитализировать выживших. Координатор отметил, что под обстрел попал район расположения ангаров в Новоандреевке.

До этого сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» уничтожили танк Leopard немецкого производства. В Минобороны отметили, что удар нанесли по живой силе противника в районе населенных пунктов Разлив, Зеленое поле и Времевка. Отражены три контратаки противника. Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились четырех автомобилей, гаубицы М777 и артиллерийской установки «Гвоздика».

Ранее российские войска приблизились к трассе, снабжающей ВСУ в Курахово.