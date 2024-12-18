Российские военные нанесли удар по месту с украинской военной техникой в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника», — написал подпольщик.

15 декабря глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ответ на атаку трех беспилотников украинской армии на Грозный Воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам в Харькове. По его словам, в ходе атаки было уничтожено порядка 200 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он уточнил, что российская армия нанесла точечный удар «Искандером» по бойцам 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

13 декабря Лебедев сообщил, что здание бывшего комбината, расположенное в пригороде Харькова, подверглось удару. Прилет был зафиксирован в направлении украинского города Дергачи.

До этого подпольщик информировал, что российские военнослужащие нанесли удар по заводу в пригороде Борисполя. Целью стало предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нужд ВСУ.

Ранее российские военные ударили по ангару с техникой ВСУ в Сумской области.