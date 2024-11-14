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На Западе заявили о скорой капитуляции ВСУ

Профессор Малинен: приближается безоговорочная капитуляция ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Безоговорочная капитуляция Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже близка. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета и геополитический аналитик Туомас Малинен в соцсети Х.

По его словам, Украина теряет территории самыми высокими темпами с начала конфликта.

Аналитик считает, что Украина и НАТО уже проиграли конфликт против России.

До этого ветеран ВСУ, адвокат Маси Найем заявил, что Украина подпишет капитуляцию, если не мобилизует 160 тысяч человек за два месяца.

3 ноября газета The Guardian писала, что Вооруженные силы Украины «близки к краху» фронта в Донецкой народной республике и на Купянском направлении в Харьковской области из-за ускоряющегося продвижения российской армии. В материале сказано, что в последние недели оборона ВСУ по всей линии фронта рушится самыми быстрыми темпами с 2022 года. Отмечается, что две трети потерь украинской территории пришлось на ДНР.

Ранее американский разведчик заявил о неизбежной капитуляции Украины.

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