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Белоусов заявил, что Украина контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР

Белоусов заявил, что ВС РФ взяли под контроль в 2024 году 4,5 квадратных км

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российская армия в 2024 году взяла под контроль 4,5 тыс. квадратных км территорий, Украина контролирует менее 1% территории ЛНР и 25-30% ДНР. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на итоговой коллегии Минобороны, передает ТАСС.

«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником», — сказал Белоусов.

По его словам, военные РФ в настоящее время за сутки продвигаются в среднем на 30 квадратных км. Укомплектованность подразделений ВСУ на переднем крае, по данным главы ведомства, не превышает 45-50%.

Министр добавил, что военно-промышленному комплексу Украины и связанной с ним энергосистеме был нанесен значительный ущерб.

16 декабря председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что российские войска вошли в село Зеленовка юго-западнее Курахово.

По его данным, ВС РФ приближаются к трассе, по которой идет снабжение украинской группировки в городе.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили семь танков Leopard в одном бою.

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