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Американский военнослужащий обвинил США в конфликте России и Украины

Подполковник Дэвис: США спровоцировали конфликт между Россией и Украиной

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Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной спровоцировали Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Если бы мы (США. — «Газета.Ru») не вмешались в их отношения, никакой войны между Россией и Украиной не было бы», — сказал он.

Дэвис подчеркнул, что Вашингтон проигнорировал предупреждения Москвы о том, что вопрос о вступлении Украины в Североатлантический альянс «носит экзистенциальный характер».

Если бы западные страны не вмешались в отношения между Москвой и Украиной, не занимались провокациями, то не было бы никаких проблем, добавил подполковник.

В понедельник избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует готовиться к заключению договора о завершении конфликта с Москвой. Будущий глава Белого дома подчеркнул, что намерен пообщаться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине.

Кроме того, избранный президент США отметил, что активно работает над тем, чтобы остановить конфликт на Украине, и «небольшой прогресс» уже достигнут.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, сообщало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Ранее Лавров обвинил США в нападении на Россию.

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